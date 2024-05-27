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角川 書道字典
商品番号 K95824510027
商品名

角川 書道字典
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

「角川書道字典」伏見冲敬定価:￥5800#伏見冲敬#伏見_冲敬#本#芸術／絵画・彫刻#書道#書体#字典#書道大辞典書道の勉強のため購入しましたが、数回開いたのみです。とても綺麗な状態と思いますが、中古品ですため気になる方はご遠慮ください。これから書道の勉強をされる方などにご活用いただければ幸いです。
http://narcologia.ru/goods/ambassador167506.html
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