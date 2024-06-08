希少❗️【Provoke】写真集/中平拓馬/森山大道

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【Provoke】BetweenProtestandPerformance2016年から17年にかけて世界4都市を巡回する「PROVOKE:BetweenPROTESTandPERFORMANCE-photographyinJapan1960/1975」の展覧会図録。PROVOKEは1960年から70年代にかけてたった3号のみ発行された幻の日本の雑誌。戦後の重要な作家榎倉康二や高松次郎・中平拓馬や森山大道の作品や写真、パフォーマンスの記録が600点の図版で収録されている。出版社：Steidlサイズ：25x19cmページ：680p英語●他にも「VOGUEITALIA」「VOGUEPARIS」「VOGUEUK」「VOGUEUS」「FACE」「i-D」「ARENA＋」「Numero」ほか海外の雑誌多数＆アート\u0026ヴィジュアル本など多数出品中！こちらをクリックいただくと、洋服を除いた出品中の洋書全てをご覧いただけます。フォロワー数700人以上↓#shelf洋書コレクター他のサイトでも併売中ですので、気になる方はお早めのご検討をお勧めいたします。