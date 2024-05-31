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希少 アラバール戯曲集　2巻　3巻　セット
商品番号 U98181667988
商品名

希少 アラバール戯曲集　2巻　3巻　セット
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可です。アラバール戯曲集全3巻のうちの2巻と3巻セットです。※3巻は初版本古い本のため経年劣化がありますが中身は書き込みや破れなく問題なく読めます。現在Amazonで購入する場合2巻が約28,000円3巻が約17,000円という価格になっているため、現在どこよりもお安くお譲りしているかと思います。匿名配送にてお送りいたします。「アラバール戯曲集2建築家とアッシリアの皇帝」著者:アラバール訳者:宮原庸太郎発行:思潮社定価:¥1,400-「アラバール戯曲集3赤と黒の夜明け」著者:アラバール訳者:若林彰発行:思潮社定価:¥1,400-
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