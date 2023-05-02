劇場版 アイドリッシュセブンBEYOND THE DREAM Day2

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劇場版アイナナ」一部セトリが異なる“DAY1／DAY2”2公演で上映へ！ 新曲 ...



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劇場版アイナナ」第2弾入プレはメッセージカード！ 週替わりアフター ...



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劇場版アイドリッシュセブンBEYONDTHEDREAMDay2劇場版アイナナDay2のBlu-rayになります。開封済み、一回視聴済み★メルカリ規定、機能上即購入が優先されます。ご了承下さい。配送…ゆうパケットポスト若しくはネコポス※送料は価格に含まれています★喫煙なし、室内ペット無し★基本即購入可です。★未使用や美品でも、個人私物出品の中古品となりますので傷などがある場合がございます。完全美品をお求めの方はご遠慮下さい。状態や傷の有無につきましても、気をつけておりますが、あくまでも出品者の視点ですので見落としや双方の認識に相違がある場合もあります。トラブルを避ける為、気になる点はご購入前になるべくお問い合わせください。#りかまるキャラクター品#りかまるクリアファイル#りかまる雑誌・本【発送】ゆうゆうメルカリ便から、らくらくメルカリ便に変更する場合があります。コンビニ受け取りをご希望の方はお伝え下さい。★缶バッジ、平物、パケット規定内→ゆうパケット、ゆうパケットポスト及びネコポス。缶バッジ1個他、場合により定形外★一部立体小物→ゆうパケットプラス、宅急便コンパクト★ゆうパケットサイズ外→定形外★箱、ぬいぐるみ等大物→メルカリ便内ゆうパック及びクロネコ。規定を超える場合は送料着払基本、1週間以内を目処に発送致します。天候によりお届けまでにお時間がかかる場合があります。万が一発送に遅れが生じましたらご連絡致します。【梱包について】緩衝材、ダンボール材補強、ビニール梱包等折れ曲がりや潰れ防止、水濡れ防止致します。ご不安な点やご要望がございましたらお申し出下さい。なお、一部内部梱包にのみマスキングテープ使用をする場合がありますが、封にはガムテープを使用致します。ダンボール箱や板材はサイズによってカット及びダンボールの再利用する場合がございます。気になる方はお申し出ください。【他】★複数ご購入の場合は端数を若干値引き致します。