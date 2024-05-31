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The art of KLK vol.1,2,3
商品番号 W76598498575
商品名

The art of KLK vol.1,2,3
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 8,900 円
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商品詳細

キルラキルの設定画集です。一度見て自宅保管していました。特に目立った傷等ありませんでしたが、素人検品、自宅保管の旨ご了承ください((__(´ω`)
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