

あずまんが２two - アート/エンタメ



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2冊セット①GENEONアズマンガ2パイオニア あずまきよひこ②スウィートローティーン(SweetLowteen)平成10年7月発行 大恐怖7月号増刊【永久保存版】ファイナル投降スペシャル表紙にややヨレ小キズ、うっすらヨゴレあります。素人の自然保管品です。中身は経年の割に比較的キレイかと思います。古本にご理解ある方のご購入お願いします。メルカリ便にて発送致します。