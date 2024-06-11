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KCON2022 JO1 全員サイン入りCD
商品番号 E20177469688
商品名

KCON2022 JO1 全員サイン入りCD
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 43,181 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KCONJAPAN2022ARフィルターチャレンジで当選したJO1の全員サイン入りCDです。JAMではないため出品します(T.T)トレカも入っていました多少の値下げ相談可
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