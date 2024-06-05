Roland CUBE Street 2

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RolandCUBEStreet2になります。・購入前にプロフィール確認宜しくお願い致します。・機材整理の為出品しました。動作確認済です。・付属品は画像に載せてるのが全てになります。・商品の状態は画像確認にて宜しくお願いします。 ・目立ったキズはありせんが中古品の為ご理解いただける方にお願いします。(クレーム、リターンは受け付けておりません。)・新しいシステム希望価格申請での値下げは致しませんのでご了承下さい。(値下げをしても購入しない人が多いからです。)・質問等はコメント欄にて宜しくお願い致します。何かご不明な点がありましたら、コメントください。