

PS Vita 1000 ブラック 本体 充電器 PCH-1001 海外製



PS Vita(PCH-1000)用 AC充電器 AD-1060



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PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi‐Fiモデル クリスタル・ブラック (PCH-1000 ZA01) 【メーカー生産終了】



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海外製PlayStationvita1000（PCH-1001）クリスタル・ブラックの本体と充電器を出品します。付属品は画像に写っているもののみで、動作も確認済みです。こちらは海外製のため、本体操作時は○ボタンが×ボタンになるなど海外使用となっております。（ボタン操作は設定で変更可能ですし、ゲームは通常どおりプレイできます）本体はキズや汚れなどの使用感が少ない良品で、充電器は未開封の社外品です。メモリーカードが必要な場合、16GBでしたら＋1500円で同梱可能です。ご希望の方は必ず購入前にコメント下さい。状態か良いので気持ち良くお使い頂けると思いますが、新品ではございません。使用済み中古品であることをご理解の上、購入を検討下さい。プレイステーション ヴィータ 黒 Wi-FiモデルPlayStationVita英語欧米輸入PCH-1001