プロジェクトX 9枚セット

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商品詳細
※写真2参照6枚未開封、3枚開封済みでパッケージが破損しています。※未開封品は長期、自宅保管の為、汚れや痛みがあるかもしれません。ご理解ある方のみご購入ください。※中古品ですので完璧を求める方や神経質な方はご遠慮ください。※返品、返金不可※クレームキャンセル受け付けません※取引中の辞退不可※仕事や都合で発送が遅れるかもしれません#プロジェクトX#NHK#DVD
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