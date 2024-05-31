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クラッシュ・ブレイズ15冊1-5,7-16 茅田砂胡 絵：鈴木理華
商品番号 Y78862001097
商品名

クラッシュ・ブレイズ15冊1-5,7-16 茅田砂胡 絵：鈴木理華
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クラッシュ・ブレイズ全16巻のうち15冊1-5,7-16巻　「嘆きのサイレン」「スペシャリストの誇り」「ヴェロニカの嵐」「パンドラの檻」「オンタロスの剣」「大峡谷のパピヨン」「ミラージュの罠」「夜の展覧会」「サイモンの災難」「マルグリートの輪舞曲」「追憶のカレン」「海賊とウェディング・ベル」「逆転のクレヴァス」「オディールの騎士」「ファロットの休日」茅田砂胡絵：鈴木理華定価:￥990×15冊税込みライトノベルズ小説紙やけ.オディールの騎士最終ページ付近ぺージ割れなど少しきずありますが状態よい〜美品に近いビニール等で梱包して封筒、紙袋等に入れて発送させていただきます。送付時の品名は「本」又は「文学・小説」の予定です。送料約¥770含みます。あくまで中古品ですので、ご理解の上ご購入ください。
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クラッシュ･ブレイズ コミック･バージョン 嘆きのサイレン 1巻
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