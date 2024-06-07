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新品未開封　丁寧に梱包　クライマキナ　ps5 play station5
商品番号 K54839879832
商品名

新品未開封　丁寧に梱包　クライマキナ　ps5 play station5
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 2,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

はじめまして。商品をご覧いただきありがとうございます。●シュリンク未開封の新品のお品になります。●丁寧に梱包し発送致します。●クーポン消化・消費、キャンペーン適応等にもおススメです！フリューの最新作の、クライマキナCRYMACHINAです。playstation5版です。店舗別の特典のみ欲しかった為、こちらの新品未開封のソフト・パッケージを出品させていただきました。保護を第一にダメージや濡れが無い様に、プチプチやビニール等で丁寧に梱包し、24時間以内に公式匿名配送ゆうパケットポストにて発送手続き致します。画像に掲載のソフト・パッケージが出品商品の全てとなります。ご検討の程よろしくお願い致します。ーーーーーーーーーーークライマキナ　クライ・マキナ　CRYMACHINAフリュー　furyuエクスマキナ　ps5playstation5プレステ5【PS5】クライマキナ/CRYMACHINA[通常版]ブランド：フリューゲームジャンル：ロールプレイングアクションソフトウェア対象年齢：15歳以上対象パッケージ種類：通常版【PS5】クライマキナ/CRYMACHINA[通常版]ブランド：フリューゲームジャンル：ロールプレイングアクションソフトウェア対象年齢：15歳以上対象パッケージ種類：通常版
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