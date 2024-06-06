ニンテンドー3DS LL どうぶつの森モデル【他ソフト3本、ハードケース付き】

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ニンテンドー3DSLL(とびだせどうぶつの森モデル)本体・専用タッチペン・充電器・SDカード（16ＧＢ）・ハードケース・ソフト4本(カセット版とびだせどうぶつの森、妖怪ウォッチ2元祖、妖怪ウォッチ2真打、牧場物語ふたごの村)のセットです。※ハードケースはかなり使用感がありますので不要な方は事前にお申し付けください。動作確認済で特に問題はありませんでしたが、長期自宅保管しておりましたので中古品にご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。保護カバーや保護フィルムを付けて使用していたので、大きな傷や汚れはありません。汚れや細かい傷などはお写真での確認を宜しくお願いします。タッチペンとSDカードとソフトは本体に内蔵しております。充電器は問題なく使用出来ます。箱及び説明書は付きません。※キャンセルがあったため出品再開致します。自分がやりこんだゲームを他にも販売していますので下記から閲覧してみてください。#おすすめゲームソフト