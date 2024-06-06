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まとめ売り 洋画\u0026邦画 DVD ビデオ 色々49本セット
商品番号 F90967730167
商品名

まとめ売り 洋画\u0026邦画 DVD ビデオ 色々49本セット
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

洋画や邦画など、DVDと1本ビデオが入っています。ケースの色褪せや擦れなどあります。ディスクに指紋や擦れあり。ビデオに関しては再生デッキが無いため、再生確認はしておりません。私が所有しているデッキで再生確認はしておりますが、デッキが違うと再生してくれない等の不具合もあると思います。再生出来ない可能性もあるということをご理解の上ご検討下さい。#洋画#邦画#DVD#まとめ売り
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