  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
商品番号 T69004784931
商品名

東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 18,792 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

日本書紀巻第22推古紀　　東洋文庫本　　復刻日本古典文学館刊行解題別紙　　　【　山岸　徳平　】この巻は第22推古紀　　推古帝の28年聖徳太子と蘇我馬子等の修史の後　修史事業は、天武帝の10年3月に再び行われた。編集関係者は12人であった。など・・・状態　　　巻　　良好　　　　　解題　良好　　　　　桐箱　良好　　　　黄袋付きサイズ　　桐箱　33cmX9.0cmX7.8cm　　　　　22巻　　28.5cm長さ　　約12m　　　　　37cmX３１枚から製作　　　　　大変貴重な日本書紀の復刻版です。　　　　　歴史資料としてご利用下さい。　　　　　60サイズゆうパックにて配送致します。
http://narcologia.ru/goods/stepchild915052.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit508086.html
http://narcologia.ru/goods/tenet494063.html
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
復刻日本古典文学館 東洋文庫蔵 日本書紀 日本書紀巻第廿二推古・巻第 ...
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
複刻 日本古典文学館 第1期 全40点揃い(日本古典文学会監修) / 古本 ...
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
2023年最新】復刻日本古典文学館の人気アイテム - メルカリ
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
2023年最新】復刻日本古典文学館の人気アイテム - メルカリ
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
2023年最新】復刻日本古典文学館の人気アイテム - メルカリ
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
2023年最新】復刻日本古典文学館の人気アイテム - メルカリ
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
2023年最新】復刻日本古典文学館の人気アイテム - メルカリ
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
2023年最新】復刻日本古典文学館の人気アイテム - メルカリ
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
2023年最新】復刻日本古典文学館の人気アイテム - メルカリ
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
2023年最新】復刻日本古典文学館の人気アイテム - メルカリ
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
新編 日本古典文学全集41・将門記/陸奥話記/保元物語/平治物語
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
2023年最新】復刻日本古典文学館の人気アイテム - メルカリ
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
2023年最新】復刻日本古典文学館の人気アイテム - メルカリ
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
新編 日本古典文学全集41・将門記/陸奥話記/保元物語/平治物語
東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行
2023年最新】復刻日本古典文学館の人気アイテム - メルカリ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru