東洋文庫本【日本書紀巻第22 推古紀】復刻日本古典文学館S47・4・15日発行

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商品詳細
日本書紀巻第22推古紀 東洋文庫本 復刻日本古典文学館刊行解題別紙 【 山岸 徳平 】この巻は第22推古紀 推古帝の28年聖徳太子と蘇我馬子等の修史の後 修史事業は、天武帝の10年3月に再び行われた。編集関係者は12人であった。など・・・状態 巻 良好 解題 良好 桐箱 良好 黄袋付きサイズ 桐箱 33cmX9.0cmX7.8cm 22巻 28.5cm長さ 約12m 37cmX３１枚から製作 大変貴重な日本書紀の復刻版です。 歴史資料としてご利用下さい。 60サイズゆうパックにて配送致します。
http://narcologia.ru/goods/stepchild915052.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit508086.html
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