\u0026TEAM andteam YUMA POPUP ポップアップ トレカ

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YUMAくんのトレカです目立つ傷や汚れなどはありませんが、海外製品ですので初期スレ等ある可能性があります。また、素人管理ですので神経質な方はお控え下さいスリーブ＋厚紙補強＋防水での発送になります＋50円で硬質ケースに変更も可能ですご希望の方はご購入前にコメントにてお知らせ下さい☆即購入◎※他に出品している商品と纏めてのご購入でお安くします！何か質問などありましたらコメントお願いしますm検索用→\u0026TEAMandteamPOPUPポップアップYUMAユウマトレカ