ニンテンドー3DS コバルトブルー 美品

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「ニンテンドー3DSコバルトブルー」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS本体、付属品(SDカード、充電器の袋無し)一式です。本体外観は目立った傷の無い比較的キレイな部類かと思います。箱はやや傷です。画面には保護シートが貼ってませんが、目立った傷は有りません。発色良好です。ボタン等の動作に問題は有りません。3D表示、ネット接続、充電OKです。発送前に初期化致します。飽くまで素人目にはですので、神経質な方は絶対にご遠慮ください。宅急便コンパクトにて発送致します。中古品とご理解いただける方、よろしくお願いいたします。