ファミコン、スーパーファミコン　天地を喰らうセット

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商品詳細
ファミコン、スーパーファミコンソフトの天地を喰らうセットです。スーパーファミコンの方は外・内箱、付属書類付きです。動作については本体がなく、未確認です。ファミコンの方はソフトのみになります。動作確認は現時点で問題ありません。箱の状態はかなりいいと思います。古い物で中古品になりますので少なからずの経年劣化等はあると思ってご購入ください。神経質な方はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly851884.html
http://narcologia.ru/goods/encourage46472.html
http://narcologia.ru/goods/unusable853174.html
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