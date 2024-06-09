【動作確認済】ニンテンドー2DS 本体［クリアブラック］充電器付き

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ご覧いただきありがとうございます。即購入・無言購入OKです◎【状態】購入してから保管していました。多少の使用感はありますが、使用する分に気にならない程度だと感じています。簡易動作確認済み。本体+充電ケーブルのお渡しになります。簡易拭き取り清掃済み。店舗よりお安くお買い求めできます(^^)‼️保管方法は自宅保管です。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。気になる部分や質問など気軽に質問よろしくお願いします(・̑◡・̑)♪注意事項等はプロフィール欄よりご確認ください（記載内容での問い合わせはご遠慮ください。）⭐️その他実績⭐️☆スピード配送バッジ取得済☆☆取引完了まで丁寧に対応します☆☆多数の取引件数実績有☆☆90%以上は購入から24時間以内に発送☆まとめて購入される際にはお値引きも可能です◎#任天堂#ゲーム#GAME#Wii#アクション#マリオカート#バイオハザード#マリオブラザーズ#WiiU#Wii_U#龍が如く#ピカチュー#ポケモン#ワリオ#スマブラ#星のカービィ#ゼルダの伝説#メトロイド#スイッチ#ニンテンドースイッチ#3DS#Switch#ポケモン#ピクミン#本体#DS#ソフト#カセット#どうぶつの森#amiibo#どうぶつの森#ゲームキューブ#GC#PS2#PS3#PS4#ぼくのなつやすみ#桃太郎電鉄#ゲームパッド#ゲームボーイカラー#グラセフ#FF#GTA#モンハン#GBA#ゲームボーイアドバンスSP#電車でGO!#ニーアオートマタ#HORI#アケコン#プロコン#攻略本#ゲームソフト#PS5