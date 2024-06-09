レア　コールドプレイ　ボンジョビ　2枚セット

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商品詳細
コレクション整理の為出品します。国内盤CDのジャケットにメンバー4人クリス・マーティンジョニー・バックランドガイ・ベリーマンウィル・チャンピオンの直筆サインが綺麗に入っています。ジャケット良好。ケース軽いスレ擦り傷。解説良好。帯、盤面綺麗です。探されていたファンの方購入よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。ChrisMartinJonnyBucklandGuyBerrymanWillChampionbtsMyUniverseLiamGallagherNoelGallagherリアム・ギャラガーノエル・ギャラガーレッチリredhotchilipeppersoasisblursuedeTheStoogesザ・ストゥージズラモーンズダムドtrexu2aerosmithエアロスミスチープトリックレディオヘッドsmashingpumpkinsmansunマンサンアクセルローズナインインチネイルズスマパンストロークスニルヴァーナslashアークティックモンキーズガンズアンドローゼズハノイロックスルーリードメタリカmetallicastoogesストゥージズオルタナパールジャムサウンドガーデンvelvetrevolvergunsn'rosesグランジモトリークルーマネスキンmaneskindamnedpunkパンクSeditionariesviviennewestwoodトムヨークsexpistolstheclashセックスピストルズザクラッシュqueensofthestoneagefoofightersフーファイターズメロコア rancidiggypoptelevisionvelvetundergroundnirvanaRADIOHEADdavidbowieRAMONESbeatlesdinosaurjrmoguaisonicyouthラバーソール セディショナリーズ モッズ シドヴィシャスサマソニサマーソニックsummersonicfujirockフジロック
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