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A\u0026G 2000 G.I ジョー　お好きな方に☆
商品番号 V70085874744
商品名

A\u0026G 2000 G.I ジョー　お好きな方に☆
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 18,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアちょうど2000年頃にアクセサリーブランドA\u0026G代理店関係者より入手した品です。インテリアとして箱のまま置いており一度も開封しておりません。ジャケットやパンツはアクセサリーに使用されていたレザーとシルバーパーツで作ってあります。珍しいものですのでG.Iジョーお好きな方やアクセサリー好きな方に、インテリアに映えます。
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