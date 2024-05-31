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- A\u0026G 2000 G.I ジョー お好きな方に☆
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商品詳細
性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアちょうど2000年頃にアクセサリーブランドA\u0026G代理店関係者より入手した品です。インテリアとして箱のまま置いており一度も開封しておりません。ジャケットやパンツはアクセサリーに使用されていたレザーとシルバーパーツで作ってあります。珍しいものですのでG.Iジョーお好きな方やアクセサリー好きな方に、インテリアに映えます。
http://narcologia.ru/goods/passivity990783.html
http://narcologia.ru/goods/providence874894.html
http://narcologia.ru/goods/Persia232788.html
A\u0026G 2000 G.I ジョー お好きな方に☆ - ranksports.id
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