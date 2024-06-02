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激レア✨ゾイドサーガ DS レジェンド オブ アーカディア　送料無料メルカリ便‼️
商品番号 N76420900801
商品名

激レア✨ゾイドサーガ DS レジェンド オブ アーカディア　送料無料メルカリ便‼️
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

起動確認済みケース説明書付きですので安心です✨Amazonも品切れ送料無料‼️安心のメルカリ便‼️ゲーム説明ゾイドシリーズの集大成的なレア✨️ソフトです✨ゾイドサーガGBA版、ゾイドバーサス辺りをプレイされてる方には、とても楽しめるソフトだと思います。追加ゾイドがかなり多いです。ゾイドサーガGBAの内容＋フューザーズ、ジェネシス、サイバードライブゾイドのキャラクター.内容が追加されてます。ゾイド自体の武装、CAU.エボォルトなど追加されてます。「ゾイドサーガDSレジェンドオブアーカディア」トミー定価:￥4800#トミー#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS#3DS#ゾイドサーガ#ゾイドサーガ2#ゾイドサーガフューザーズ#ゾイドサーガレジェンド#ゾイドサーガレジェンズオブアーカディア
http://narcologia.ru/goods/pompous456723.html
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