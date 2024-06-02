激レア✨ゾイドサーガ DS レジェンド オブ アーカディア　送料無料メルカリ便‼️

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商品詳細
起動確認済みケース説明書付きですので安心です✨Amazonも品切れ送料無料‼️安心のメルカリ便‼️ゲーム説明ゾイドシリーズの集大成的なレア✨️ソフトです✨ゾイドサーガGBA版、ゾイドバーサス辺りをプレイされてる方には、とても楽しめるソフトだと思います。追加ゾイドがかなり多いです。ゾイドサーガGBAの内容＋フューザーズ、ジェネシス、サイバードライブゾイドのキャラクター.内容が追加されてます。ゾイド自体の武装、CAU.エボォルトなど追加されてます。「ゾイドサーガDSレジェンドオブアーカディア」トミー定価:￥4800#トミー#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS#3DS#ゾイドサーガ#ゾイドサーガ2#ゾイドサーガフューザーズ#ゾイドサーガレジェンド#ゾイドサーガレジェンズオブアーカディア
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