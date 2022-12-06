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量子力学の近似的方法 : 物理現象へのアプローチ



量子力学の近似的方法 物理現象へのアプローチ (ミグダル/クライノフ ...



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裳華房フィジックスライブラリー 量子力学―現代的アプローチ



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明倫館書店 / 量子力学



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量子力学の近似的方法：物理現象へのアプローチ経年焼け、シミあり。函に少汚れといたみあり。開き癖なし。書き込みなし。その他本文は概ね良好です。著者ア・ベ・ミグダル、ヴェ・ペ・クライノフ著、岩崎与世夫訳出版社文一総合出版