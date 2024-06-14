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【美品】 任天堂 Nintendo Switch スイッチ 旧型 本体
商品番号 K62765091583
商品名

【美品】 任天堂 Nintendo Switch スイッチ 旧型 本体
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 10,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入〇●動作確認済み●初期化済み●欠品無し【セット内容】●NintendoSwitch本体(HAC-001)●Joy-ConL(HAC-015)●Joy-ConR(HAC-016)●Joy-Conグリップ(HAC-011)●NintendoSwitchACアダプター(HAC-002)●NintendoSwitchドック(HAC-007)●Joy-Conストラップ(HAC-014)●ハイスピードHDMIケーブル(WUP-008)●セーフティーガイド画面には保護フィルムを貼っています。不要であれば剥がして発送する事も可能ですので、希望の方はお申し付けください。美品ではありますがあくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。他にもゲームグッズ等出品中です。まとめ買い希望の方はコメントお願いします。#もやし_キャラグッズ#もやし_その他純正正規品ゲーム機本体コントローラグリップTVモードテーブルモードワイヤレスディスクproプロプロコンジョイコン有機ELNintendoニンテンドー任天堂ウィーユーWiiGAMECUBEGCNGCGCNGBASPゲームボーイアドバンスSwitchスイッチ
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