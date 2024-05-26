(イタミ) シャフト 原画集 傷物語 KEY ANIMATION NOTE Φ$

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商品詳細
状態は画像にてご判断下さい。中身はパラパラと確認しましたが綺麗な状態です。ただ、あくまで中古品である点をご了承願います。◯お値下げ・お取り置きはお断りしております◯配達希望日、希望時刻がありましたら発送までにお伝え下さい。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝傷物語[I鉄血篇]KEYANIMATIONNOTE原画集化物語c90シャフトキーアニメーションノートGhostoryΦUP-rex-sp4-lu3A28-mp511-hs3ΦPD-sp7-dp3.0-lm800-lu3A23
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