FF7AC COMPLETE(PS3\u0026FF13タイケン)

FF7ACCOMPLETE(PS3\u0026FF13タイケン)✨付属品外箱、本体、コントローラー(DUALSHOCK3)、ＨＯＭＩケーブルUSBケーブル、電源コード写真に写っているものがすべてになります。✨状態中古品になりますが使用感がなく、とても綺麗なコンディションです。極美品です。写真にてご確認お願い致します。スクウェア・エニックスPlayStation3FF7ACCOMPLETE(PS3\u0026FF13タイケン)color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#スクウェア・エニックス#スクウェア・エニックス



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