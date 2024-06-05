【SSD1TB増設】PlayStation5 通常版

★24時間限定セール★★即購入可！★半年前に購入しましたがあまりプレイも出来ず引っ越しに伴い出品します。【★総合計12万円相当の内容となります★】※購入当初から社外製のカバーを付けていたので白い本体カバーに関してはほぼ未使用です。-内容-・PlayStation5通常版1TBCFI-1100A01(Amazon新品¥60,470)・純正DualSenseホワイト×1(ほぼ未使用)・純正DualSenseブラック×1(Amazon新品¥6,450)・電源ケーブル×3・HDMI2.1ゲーブル×3(純正品と社外品)・USBtype-c×2(純正品)・LANケーブル×1・UGREENHDMI分配器・SteelSeriesARCTIS9Wireless(Amazon新品¥23,880)・WesternDigitalBLACKM.2SSDWDS100T2XHE-ECSN850Xヒートシンク有(Amazon新品¥15,964)※フォーマット済・FF7RINTERGRADE(Amazon新品¥7,280)・GTA5CompatiblewithPS5(Amazon新品¥3,580)総合計¥117,624+ケーブル類※初期化済み※各内容品動作確認済み#PlayStation5#ps5#1TB#ゲーム#SONY#ソニー#ファイナルファンタジー#FF#FF7R#ヘッドホン#スチールシリーズ#SteelSeries#steelseries#プレゼント



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