プレイステーション５ディスク版　PlayStation 5 CFI-1100A

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商品詳細
ゲオで新品購入しましたがあまりプレーしないので出品します。説明書以外の付属品は揃っています。基本的に美品ですが、コントローラー差込口に擦り傷あります（写真3枚目）ので、完品を求める方はご遠慮ください。プレーには全く問題ありません。本体内部清掃済。（写真5枚目）初期化済。動作確認済。値下げ不可でお願いします。
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