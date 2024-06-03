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ニンテンドーDSi レシラム・ゼクロムエディション (ブラック)
商品番号 N72428956650
商品名

ニンテンドーDSi レシラム・ゼクロムエディション (ブラック)
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドーDSiゼクロム•レシラムエディションのブラックです。知り合いから譲り受けました。内容は画像がすべてです。タッチペンが1本ありません。本体の使用感はあります。画面焼けはほとんど見られないように見えますが多少はしているかもしれません。画面は保護フィルムがついていたので傷はほとんどないです。古いものですのでご理解ある方のみ購入お願いします。動作確認済み、本体、ソフトともに初期化してます。よろしくお願いします。NintendoNINTENDODSポケットモンスターブラックオリジナルDSIパックcolor:BLACKゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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