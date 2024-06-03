Phantom ヤンヤン YANGYANG EVERLINE限定トレカ

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商品詳細
ヤンヤンYANGYANGWayV威神VPhantomEVERLINE限定トレカ10枚初期傷にご理解がない方は購入をお控え下さい。素人保管の為、神経質な方は御遠慮下さい。即購入◎バラ売り○→1枚900円・スリーブ・防水処理・厚紙補強・硬質ケース+30円↑⚠️硬貨ケース、バラ売り希望の方は必ず購入前にコメントを下さい。購入後の対応は致しません。他にご要望やご不明点等ありましたらお気軽にご連絡下さい。
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