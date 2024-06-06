SOUTH BEACH Stories 写真集/作品集　ヴェルサーチ　洋書　古本

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【最低価格・値下げ不可】SOUTHBEACHStoriesbyGIANNI\u0026DONATELLAVERSACE写真集/作品集です。ハードカバー・洋書・英語・1993年版・大型本・古本です。ジャンニ\u0026ドナテッラ・ヴェルサーチの作品集です。ラフスケッチ、イラスト、作品などの多くの写真を掲載しています。写真はBruceWeber/ブルース・ウェーバー、DougOrdway/ダグ・オードウェイなど。印刷は素晴らしく、フォトプリントの様に美しい仕上がりです。国内ではあまり見かけない本です。デザイン資料としての購入です。書庫保管していました。カバーに僅かにスレ・キズ・汚れがあります。中ページは変色もなく、購入時に数回開いただけで使用感なくキレイです。綴じ部分の糊劣化により、綴じが弱くなっています。扉開いた部分に糊のシミがあります。小口に僅かにスレ・汚れがあります。全体的に状態の良い本です。入手困難・希少。サイズ 約252×337mmカバー/外観 ★★★★★中ページ ★★★★★古本の状態を5段階の★で評価しました。★が多いほど良い状態です。＊＊＊プロフを必ずお読みください。＊＊＊自宅保管の為、神経質な方はお控えください。しっかりと緩衝材を入れ丁寧に梱包、購入日から1〜2日で発送致します。80サイズの梱包になります。※商品はスマートフォンで撮影していますので、色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※緩衝材段ボール等は再利用して梱包しています。※画像が全てとなります。ご了承のほどよろしくお願いします。※中古品であることをご了承の上ご購入ください。#VERSACE#ヴェルサーチ#Gianni_Versace#ジャンニ・ヴェルサーチ#SOUTH_BEACH#Stories#GIANNI#DONATELLA#DONATELLA_Versace#英語#大型本#ドナテッラ・ヴェルサーチ#作品集#ハードカバー#1993年版#古本#写真集#洋書#ファション#デザイン