PS5 プレイステーション5 CFI-1200A01 825GB

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。■商品名SONYPlayStation5ソニープレイステーション5ディスクドライブ搭載モデルCFI-1200A01(825GB)2023年1月にヨドバシカメラで購入。時間がなかったためほとんど使用していません。■付属品プレイステーション5本体×1ワイヤレスコントローラー×1ベース×1HDMI®ケーブル×1電源コード×1USBケーブル×1取扱説明書■状態大きく目立った傷や汚れはなし。詳しくは画像をご参照ください。他サイトにも出品していますので、購入時はコメントお願いします。
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