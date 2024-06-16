大内義弘 本2冊セット

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大内義弘:天命を奉り暴乱を討つ (ミネルヴァ日本評伝選)



中世武士選書14 大内義弘 戎光祥出版｜東京都千代田区から全国へ本をお届け



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大内義弘の本二冊セットです。ミネルヴァと戒光祥出版の二冊です。目立った汚れなどはないと思います。日本史南北朝時代室町時代大内大内義弘足利義満今川了俊明徳の乱応永の乱以下本の情報です。「大内義弘天命を奉り暴乱を討つ」平瀬直樹定価:￥3000#平瀬直樹#平瀬_直樹#本#歴史／日本史中世武士選書14大内義弘松岡久人著定価:2400