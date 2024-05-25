美容師　スタイリスト　本　まとめ売り　８冊セット　カット　カラー　写真

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商品詳細
美容師のスタイリストさんが売上アップや技術アップにつながる様な本８冊セットです。おしゃれのヒントがたくさん詰まった60年代スタイルブックエクステウィッグ、先取りブックフォトシュートレッスンボブ壁を突き抜ける、100,000円、250,000円、500,000円750,000円1,000,000円の壁究極のフォルムとバランスカットの徹底追求￼Zoneandsection呼ぶ力定価にすると23,000円ぐらいの本です。#美容と経営#美容とサイエンス#チョキチョキ#ボブ
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