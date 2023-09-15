YOASOBI THE BOOK（完全生産限定盤）アルバム

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商品詳細
「THEBOOK」YOASOBI初回限定盤帯付き(シワあり)外付けの特典などは付属しません。プロフィールご覧ください。盤面キズあります。再生確認済み状態は画像の通りです。必ずご確認ください。#YOASOBI#CD#限定盤#邦楽小説／イラスト投稿サイトから登場した男女ユニットによる1stEP。チャートを席巻しているデビュー曲「夜に駆ける」をはじめ、「あの夢をなぞって」「ハルジオン」「たぶん」「群青」などの既配信曲に加え、新曲も収録した名刺代わりの一枚だ。エナジーソング検索用語ヨアソビタワレコ廃盤CDDVDユニクロ幾田りらいくらヨアソビCD
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