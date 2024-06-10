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商品詳細
商品ご覧くださりありがとうございます。モクモク村のケンちゃんでお馴染みの日本ブリタニカの英語教材、『ケンちゃん世界を回る全16巻』です。自宅保管の中古品になります。経年劣化によるスレやシミ等は見受けられますが、全体的にキレイな状態だと思います。書き込みやページの破れなどはありません。※カセットテープはございますが、再生機器がなく動作確認できておりません。再生できるのか分からないため、現在出品はしておりません。
http://narcologia.ru/goods/diamond715758.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate330948.html
http://narcologia.ru/goods/capitation263108.html
日本ブリタニカ ケンちゃん世界を回る 全16巻 英会話 - ノン ...
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