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SUPER JUNIOR ドンヘ スクラッチ トレカ カード コンプ
商品番号 V52388031528
商品名

SUPER JUNIOR ドンヘ スクラッチ トレカ カード コンプ
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUPERJUNIORSUPERSHOW9ROAD_SHOWフォーチュンスクラッチトレカトレカ3種フォーチュンスクラッチカード3種コンプ品ですフォーチュンスクラッチカードは除光液で削りました。素人削りなので削り残しがあるかもしれません。海外製品、素人による保管、1度人の手に渡ったものだとご理解の上ご購入をお願い致します。☆神経質な方の購入はご遠慮ください。☆即購入可☆お値下げ不可☆コンビニ払いの方はご購入前にコメントにてお支払日をお知らせ下さい#SUPERJUNIOR#SJ#スーパージュニア#イトゥク#ヒチョル#イェソン#シンドン#ウニョク#ドンヘ#シウォン#リョウク#キュヒョン※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※WeunfortunatelycannotfollowthroughwithatransactionwithsomeonewhocannotreadorwriteJapanese. ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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