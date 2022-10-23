NCT アルバム 23点セット

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商品詳細
NCTのアルバム23点セットになります。トレカ確認のみで開封したため中身は綺麗だと思います。若干角や帯に折れなどがある場合がございます。また、開封はしていますがビニールを外していないものもありますのでそのアルバムはビニールに入ったまま発送いたします。特典などはありませんのでご確認の上ご購入お願いいたします。NCT127NCTDREAM威神VWayVNCT2020テイルジャニテヨンユウタクンドヨンテンジェヒョンウィンウィンジョンウルーカスマークシャオジュンヘンドリーロンジュンジェノヘチャンジェミンヤンヤンチョンロチソンショウタロウソンチャン
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