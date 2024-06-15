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SONY PlayStation2 SCPH-90000 HDMI変換 ソフト付
商品番号 O96371111537
商品名

SONY PlayStation2 SCPH-90000 HDMI変換 ソフト付
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 4,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation2SCPH-90000color:Blackゲーム機本体種類:PlayStation2ポータブル・据置タイプ:据置タイププレイステーション最終型古い物としては、比較的綺麗です。HDMI変換コンバーターが付属しているので、薄型テレビやプロジェクター等に接続することが可能です。【セット内容】　・本体×1・コントローラー　×1・AVケーブル　×１・電源ケーブル　×１・純正または互換メモリーカード　×１•ファイナルファンタジー12•HDMIケーブル変換コンバーター（充電ケーブル付）【商品の状態】・動作、ソフト読込確認、清掃済みです。・中古品のため多少のキズがあります。他アプリでも出品していますので、取り消す場合があります。#ソニー#SONY#薄型#プレイステーション2#ファイナルファンタジー12
http://narcologia.ru/goods/freezer399098.html
http://narcologia.ru/goods/unusable537474.html
http://narcologia.ru/goods/recycling518314.html
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