SONY PlayStation2 SCPH-90000 HDMI変換 ソフト付

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SONYPlayStation2SCPH-90000color:Blackゲーム機本体種類:PlayStation2ポータブル・据置タイプ:据置タイププレイステーション最終型古い物としては、比較的綺麗です。HDMI変換コンバーターが付属しているので、薄型テレビやプロジェクター等に接続することが可能です。【セット内容】 ・本体×1・コントローラー ×1・AVケーブル ×１・電源ケーブル ×１・純正または互換メモリーカード ×１•ファイナルファンタジー12•HDMIケーブル変換コンバーター（充電ケーブル付）【商品の状態】・動作、ソフト読込確認、清掃済みです。・中古品のため多少のキズがあります。他アプリでも出品していますので、取り消す場合があります。#ソニー#SONY#薄型#プレイステーション2#ファイナルファンタジー12