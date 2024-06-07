PS Vita(オレンジ) ソフト・SDカード、ケース付き

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SONYPlayStationVITAPCH-2000ZA24color:ORANGEゲーム機本体種類:PlayStationVITA7年ほど前に新品で購入。半年ほど使用し、以来ケースの中に保管していました。消毒・動作確認済みです‼️ソフトの接触不良なども無く、普通にゲーム機として使用することが出来ます‼️※初期化済み※マインクラフトのソフトとPSvita専用のSDカード付き※本体のみ(箱や充電器、説明書はありません)※あくまで中古品であり、神経質な方にはおすすめ致しません。※また、すり替え防止の観点から返品不可とさせていただきます。※綺麗な状態のままお渡しする為に、ケースの中に入れ、梱包させて頂きます。値下げはある程度考えています。気になることがあればコメントください‼️#ソニー#SONY