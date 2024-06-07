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【極美品】SONY PSP-3000 純正ケーブル　純正バッテリー　本体ケース
商品番号 D31555022874
商品名

【極美品】SONY PSP-3000 純正ケーブル　純正バッテリー　本体ケース
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 5,169 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000PWcolor:パールホワイト【極美品】すごく綺麗な商品です♪綺麗なPSPをお探しの方、是非ご検討くださいませ。【付属品】本体純正バッテリーメモリースティック純正充電ケーブルサイズがぴったりなケース（新品）おまけのソフト（CRISISCOREファイナルファンタジーⅦ）（本体状態について）動作確認に為、1時間程度使用しましたが問題ありませんでした。液晶の発色も良く、画面は保護フィルムが貼ってあります。（両サイドに画面の曲線の問題で少し気泡があります。）電池パック部分のシールが残ってますので、分解歴も無いと思われます。（バッテリーについて）純正バッテリーは、年数が経っておりますのでおまけとしてご理解いただけましたら幸いです。現状問題無く充電、使用可能です。★写真などの追加のご依頼や、ご質問がございましたら何なりとお申し付けくださいませ。◾️即日発送いたします。（夜間、土日は遅れる場合があります。）◾️気泡緩衝材（プチプチ）で梱包し発送いたします。他にもご質問などございましたら、お気軽にコメントください♪よろしくお願いいたします^_^ゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
http://narcologia.ru/goods/procurement225333.html
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