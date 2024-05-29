緒形拳主演映画／『ＭＩＳＨＩＭＡ（ミシマ）』オリジナル・サウンド・トラック盤ＣＤ

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商品詳細
NONESUCH設立50周年記念（2014年時）、日本独自企画ベスト盤シリーズ第１弾。三島由紀夫の生涯をポール・シュナイダーが描いた1985年日米合作映画『MISHIMA』のオリジナル・サウンドトラック。国内盤初CD化。【商品説明】 １．新品未開封商品／新品未試聴商品。 ２．２０１３年１月２３日発売。 ３．国内盤ＣＤ。 ４．音楽：フィリップ・グラス。 指揮：マイケル・リースマン 演奏：クロノス・クァルテット。 ５．入手困難アイテム／貴重盤。 ６．保存状態は良好です。 ７．この商品はレターパックプラスにより 発送致します。
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