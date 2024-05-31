【極美品】Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック

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値下げ交渉不可。即購入OK。動作確認済み。塗装剥がれ無し。ボタン操作、ソフト読み込み他問題無く動作します。シリコンカバーを付けて保管していたので外装は大きな傷、小さな傷共に無く美品です。殆どプレイせず保管していたので中古品に多く見られるボタン周りのテカリも無く綺麗です。画面も目立つ傷無く比較的綺麗な状態です。写真の通り全体的にコンディション良好です。中古品では中々無いと思います。※読み込み確認用のソフトは付きません付属品☆純正ACアダプター☆純正タッチペン☆microSDカード本体に挿入済み。☆説明書\u0026簡単スタートガイド他☆ARカード(未開封)☆外箱(美品)☆内箱(美品)各種状態は写真にてご確認下さい。商品は中古品です。神経質な方、完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください。比較的状態は良好ですが、あくまで中古品という事を念頭に置いて購入を検討して下さい。3dsnew3dsnew3ds2DS2DSLL3DS3DSLLNew3DSLLニンテンドー3DSNewNitendo2DSLLNewニンテンドー2DSLLnewNitendo3DSLLNewニンテンドー3DSLLカラー メタリックブラック