ニンテンドー3DS コスモブラック

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商品詳細
●商品概要「ニンテンドー3DSコスモブラック」です。10年程保管しておりましたが、使用しないため出品いたします。動作確認済みですが、素人見解ご了承ください。初期化済みです。本体、タッチペン、そして充電器のセット販売となります。充電器も正常に機能します。●注意点詳細は写真をご覧ください。中古品にご理解がある方のみ、ご購入をお願いいたします。●定価14286円●梱包簡易梱包となります。予めご了承ください。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
http://narcologia.ru/goods/procurement562233.html
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