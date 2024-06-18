ニンテンドー3DS コスモブラック

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●商品概要「ニンテンドー3DSコスモブラック」です。10年程保管しておりましたが、使用しないため出品いたします。動作確認済みですが、素人見解ご了承ください。初期化済みです。本体、タッチペン、そして充電器のセット販売となります。充電器も正常に機能します。●注意点詳細は写真をご覧ください。中古品にご理解がある方のみ、ご購入をお願いいたします。●定価14286円●梱包簡易梱包となります。予めご了承ください。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS