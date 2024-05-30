司法試験予備試験　択一六法2023年版　憲民刑3冊セット

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商品詳細
買い換えのため出品いたします。刑法の1箇所程度マーカーがありますがその他は書き込み等はありません。【商品に関して】「2023年版司法試験\u0026予備試験完全整理択一六法刑法・民法・憲法」の3冊セットになります。・定価:￥2600円×3＝7800→「6000円」での出品します。「司法試験予備試験完全整理択一六法刑法2023年版」東京リーガルマインドLEC総合研究所司法試験部/東京リーガルマインドLEC総合研究所司法試験部定価:￥2600#東京リーガルマインドLEC総合研究所司法試験部#東京リーガルマインドLEC総合研究所_司法試験部#東京リーガルマインドLEC総合研究所司法試験部#東京リーガルマインドLEC総合研究所_司法試験部#本#社会／法律
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