ガリレオ DVD-BOX ペンライト付き

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ガリレオ DVD-BOXペンライト付き数日出して、購入されなければ、大手に販売してしまいます！DVDは視聴してませんが、開封のみしました。箱に凹みありますがその他の状態は美品できれいです。特典のペンライトをお付けします。☑️写真のものをお送りします！そのためお値下げ価格でお譲りします。(ユンゲルは付きません)☑️特典のキーホルダーペンライト付き(購入してから一度も使用せず動作確認はしていません。そのまま発送します)※箱の一部に凹みあります※自宅保管品なのでご理解いただける方へ「ガリレオDVD-BOX〈7枚組〉」福山雅治/柴咲コウ/福田靖定価:￥22800#福山雅治#柴咲コウ#福田靖#CD・DVD#ガリレオ