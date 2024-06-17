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必ずご覧下さい発送する際プチプチに巻いてダンボールに頑丈にして発送しますり発送までは、細かい傷や、汚れはありますがヒビは入ってません。＊発送時の時にヒビ割れなどがあっても一切責任は取れないので、ご了承ください。電池は単三で大丈夫です。神経質な方は御遠慮くださいご理解いただける方のみよろしくお願いします。購入の際、コメントください。即購入❌値下げ不可❌購入の後の苦情など不可❌返品交換不可❌