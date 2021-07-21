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- 長艸敏明 刺繍 世界文化社 2012初版
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商品詳細
世界に誇れる長艸敏明氏の華麗な精緻なワールドです。ただ、ただ感嘆の声を上げざるを得ない美しい本です。手に取れる本でしか、この感動は伝わらないのではと思います。現在、かなり貴重な本だと思われます。是非、御検討お願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/symmetric187945.html
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