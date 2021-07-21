長艸敏明　刺繍　世界文化社　2012初版

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繡巧房について | nagakusanuikoubou 繡巧房について | nagakusanuikoubou

世界に誇れる長艸敏明氏の華麗な精緻なワールドです。ただ、ただ感嘆の声を上げざるを得ない美しい本です。手に取れる本でしか、この感動は伝わらないのではと思います。現在、かなり貴重な本だと思われます。是非、御検討お願い致します。