即日発送【絶版希少本】整形外科を育てた人達

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商品詳細
Amazonにて中古で65000円で購入しました。絶版希少本のため現在も高値で取引きされ市場にはほとんど出回りません。書き込み、裁断等ありません。整形外科の歴史について深く知ることができます。整形外科を育てた人達天児民和医師医学理学療法士作業療法士手術スポーツトレーニング治療
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