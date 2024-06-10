東方神起 2023シーグリ　PVCフォトカードセット付　新品　[TVXQ!]

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商品詳細
東方神起の2023シーグリ。新品未開封。流通特典のPVCフォトカードお付けします。（写真は裏表です。1セットお付けいたします）即購入歓迎です。(^^)他にも東方神起出品しています。#taki東方神起でご検索下さい♪[仕様]1.パッケージ:215X311X53mm2.卓上カレンダー:170X230mm/14p3.ハードカバーダイアリー:174×233mm/120p4.ポストカード+エンベロープ-エンベロープ:130×180mm/1個-ポストカード:102×160mm/12個5.A3折込ポスター:287X400mm/2pcs6.ステッカーSET:200×287mm/2個7.A4ポスターSET:200X287mm/10pcs8.ミニパンフレット:174X233mm/16p9.フォトカードパック-クリアフォトカード:55X85mm/4pcs-フォトカード:55X85mm/4pcs10.4カットフォトステッカー:50X150mm/2pcs11.Photo\u0026StickerSET-サークル写真:60×60mm/2個-4CutFilmPostcard:105X137mm/2pcs-Sticker:127X178mm/1pc#東方神起#トンバン#TVXQ!#TVXQ_2023_SEASONS_GREETINGS#taki東方神起
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